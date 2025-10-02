Europa, en máximos

Los principales índices europeos están en máximos históricos. El Íbex 35 cerró con una subida del 0,41%, el DAX fue el índice que más avanzó con un 0,98% y el Euro Stoxx 50 subió un 0,93%. El sector de salud ascendió más de un 5%, ante el optimismo que genera el acuerdo de Pfizer con el gobierno estadounidense, y el resto de sectores se acercaron al 1%. El gobierno estadounidense ha detenido gran parte de sus funciones debido a que las divisiones partidistas impidieron que el Congreso y la Casa Blanca llegaran a un acuerdo sobre la financiación, con el mercado a la espera de saber si se publicarán los informes de empleo de esta semana. El último informe al respecto fue el JOLTS del martes, que señaló que la demanda de trabajadores se está desacelerando.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense cayó tras el informe privado de ADP, que mostró que las nóminas en las empresas estadounidenses cayeron inesperadamente en septiembre, lo cual refuerza las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés a finales de este mes.

Parece que Italia cumplirá con el límite del 3% de déficit presupuestario que demostraría la determinación por sanear sus finanzas públicas, y probablemente supondría una mejora en la calificación crediticia.