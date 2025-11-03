La felicidad de Cordón

Uno trata de visualizar qué podría ser la felicidad para quien se marcó semejante objetivo en agosto y lo visualiza sonriendo con su americana color crema cual adinerado jubilado buscando plan en el barco de Vacaciones en el mar con el fondo musical ochentero del sonido californiano.

Como la órbita marcada pero con aceleraciones no compatibles con la lógica de los cometas, el Sevilla repite el patrón del 3I/Atlas. Pero no hay constancia de inteligencia avanzada. Los ejecutivos de prestigio huyen al año sin hacer ruido o los invitan a salir sin que se sepa muy bien los motivos. Gonzáles-Dans se marcó de la noche a la mañana un Jorge Paradela. Quizá vio que esto se encamina más a una venta y una ampliación de capital que a su especialidad: la Ley Concursal. Más patrones que se repiten: los entrenadores dóciles que aceptan una realidad y que hablan en verano a diario cuatro veces con el presidente y el director deportivo, a los tres meses ya empiezan a soltar las primeras bombas de racimo... De lo visto hasta ahora de Almeyda me parece mucho más interesante la persona que el entrenador. En una ciudad de depresiones y euforias es fácil camuflar la realidad. Lo analizamos todo en un punto en el espacio, el 4-1 al Barça, no en la órbita completa. Seis derrotas en once jornadas han sido números de finiquito en este club.

Aunque todo es discutible y creo que llegará a ser un gran entrenador, aparte de traer un modelo obsoleto en Europa, sólo ha competido casi la mitad de esas jornadas, de la tercera a la octava y con agujeros negros en esa serie, como ante Villarreal y Rayo pese a ganar. El hombre cuando puede reitera que hay una “realidad” y señala disimuladamente a la plantilla y a la planificación. Se ha ganado el respeto porque es franco, da la cara y la gente necesita que le hablen. Si Monchi se exponía en exceso –evitable para su gran sevillismo su aventura como comentarista– ahora tendremos que esperar al próximo capítulo de The Love Boat para ver cómo le va a Cordón.“Love... exciting and new...”.