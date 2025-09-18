Un festival ya clásico

Para arriar el telón de la temporada hace ya un lustro largo que se instituyó la costumbre de celebrarlo con un festival de destacado sello sevillano. La hermandad de la Macarena, la del Gran Poder, Baratillo, Esperanza de Triana y los Gitanos han ido siendo los beneficiarios y no cabe duda que siempre bajo la impronta del éxito artístico y, sobre todo, económico. Y ayer se presentaba el cartel del que cerrará esta temporada de 2025. Será con la dolorosa ausencia de Morante, que incluso ha declinado actuar en él a pesar de que se le cambió la fecha con el propósito de contar con su presencia. Siempre ha sido el día 12, festividad del Pilar y Día de la Raza, pero esa fecha la tiene comprometida el torero con Madrid, donde hará sesión doble. Se ha trasladado al lunes 13, que este año será a beneficio de las hermandandes de San Bernardo y del Amor. Todo bajo el hilo conductor de la añorada figura de Pepe Luis Vázquez Silva. Y se anunciaba ayer en la seguridad de que, a pesar de los avatares sufridos, el éxito no le fallará.