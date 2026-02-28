Al final, ganó Trump

La batalla de película que habían entablado Paramount Skydance y Netflix para quedarse con los estudios Warner Bros Discovery se acerca al fin. La última oferta presentada por la firma de la multimillonaria familia Ellison, amiga de Donald Trump, dueña del gigante tecnológico Oracle, han hecho valer su poderío y, con una oferta de 111.000 millones de dólares por delante, han convencido a los propietarios de la mítica compañía y empujado a la retirada de los de Netflix, cuya oferta era de 83.000 millones de dólares.

Posiblemente, en la renuncia de Netflix haya tenido mucho que ver la presión de la Casa Blanca, cuyas estancias visitó Ted Sarandos, uno de los ejecutivos de Netflix, el mismo día de anunciarla. Desde que los Ellison lanzaron la oferta, las esperanzas de Sarandos y su socio, Gregorio Peters, empezaron a desvanecerse. Comenzó a planear sobre sus cabezas la sombra de Trump, que no disimuló el apoyo a sus amigos. Entre otras cosas, exigió al grupo que despidiera a una de sus consejeras que había difundido que las empresas que colaboran con la Administración Trump tendrían que retratarse cuando gobiernen los demócratas.

Entre la política y la mejora de la oferta económica, que aumentó de 19 a 31 dólares por título, los sueños de tener un imperio de entretenimiento cayó por los suelos. La operación debe superar el obstáculo regulatorio y de las autoridades de competencia, pero todo indica que no encontrarán muchas dificultades y que David Ellison, que comenzó su asedio al poco de comprar Paramount el pasado verano, podrá disfrutar de un gigante cinematográfico.