Un hartazgo procesional

Sobredosis procesional en la agenda de la ciudad y aunque siempre reconforta darte cara a cara con la Esperanza de Triana, no cabe la menor duda de que quince procesiones en un año bate todas las marcas habidas y por haber. Y el problema es que no todas las imágenes que salieron a la calle en este corto espacio de tiempo tienen el tirón de la morena de calle Pureza. He ahí donde se produce el hartazgo hasta crear una especie de proselitismo negativo con un tremendo efecto boomerang semanasantero. Recuerdo cómo recién llegado mi dilecto arzobispo a la sede sevillana le negó a los Estudiantes una procesión y eso que era dentro de la Universidad. Los tiempos hicieron que la vara de medir fuese perdiendo altura y así nos encontramos con el hartazgo procesional de hogaño. Por cierto, hay que ver cómo de largas son las colas para el besamanos de la dolorosa trianera en la Catedral. Colas interminables como prueba del fervor que despierta la Esperanza morena, pero habría que llegar a un hasta aquí hemos llegado.