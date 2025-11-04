El Íbex se queda plano

La jornada de ayer fue mixta en las bolsas europeas y marcada por los resultados empresariales. El Euro Stoxx 50 subió un 0,3%. En España el Íbex 35 cerró plano, y el DAX alemán subió un 0,7% gracias a Rheinmetall que se disparó un 4%, el CAC 40 francés cerró con un descenso del 0,1%.

En España, destacamos la subida de Indra de un 5,3% en línea con las subidas en el sector de defensa de Europa. Además, ACS, Mapfre e IAG destacaron con subidas superiores al 2%. En la parte negativa destacamos a Rovi que continúo sufriendo una toma de beneficios tras su reciente rally tras anunciar un acuerdo con Roche hace 2 semanas, las acciones de la farmacéutica cayeron un 2,5%.

En Europa, la subida de Rheinmetall de un 4% fue lo más destacado, la empresa de defensa alemana anunció un progreso importante en un cuello de botella de sus objetivos, la empresa realizará una joint venture con Rumanía para producir pólvora propulsora. Además, la compañía presentará sus resultados el jueves y realizará un Capital Markets Day el 18 de este mes.

En EEUU destacamos la noticia de que el Gobierno permitirá a Microsoft y Nvidia vender sus chips en Emiratos Árabes Unidos.