Unas ligeras subidas

El mercado cerró ligeramente en positivo tras la sesión de ayer. El Euro Stoxx 50 subió un 1,4% apoyado en la subida de Kering (+4,8%) y la industria de defensa, tras la reunión de Trump con Zelenski donde ha instado al presidente ucraniano a considerar la entrega del Donbas a Rusia. El Íbex 35 subió un 1,6% y el CAC 40 francés estuvo lastrado por la caída de BNP Paribas; a pesar de ello, subió un 0,4%.

En España, destacamos las subidas del sector bancario lideradas por Banco Sabadell y BBVA, así como de Indra, que se beneficia de la subida del sector de defensa a nivel europeo.

En Francia, vivimos noticias positivas y negativas.

Por un lado, la venta de Kering a L’Oreal de su unidad de belleza por 4.000 millones de euros y que marca un punto relevante en el plan estratégico de Kering. Por otro, BNP Paribas fue condenado por el genocidio en Sudán y tendrá que pagar 20 millones de euros a tres personas que denunciaron al banco por su implicación en el conflicto proporcionando servicios bancarios que violaron las sanciones estadounidenses.

Hay más de 23.000 personas que posiblemente denuncien al banco en una demanda colectiva.