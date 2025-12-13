Luz y color en el Betis de hoy

Colocado en cuarta posición y con un saldo de catorce puntos de los dieciocho librados, la posición europea del Betis raya lo absolutamente halagüeño. El gol de Antony sobre la campana del 24 de septiembre para la igualada con el Nottingham Forest sigue dando réditos. Sólo aquellas tablas con los ingleses y la conseguida en Flandes con el Genk han sido los devaneos béticos, pues hasta le cabe el honor de haberle infligido al líder, el Lyon, la única derrota en las seis fechas.

Satisfactoria, por tanto, la primera fase bética en esta edición de la Liga Europa en la que permanece imbatido. Como sigue imbatido como visitante en la competición doméstica, lo que prueba el buen discurrir del equipo en esta sexta campaña al mando de Manuel Pellegrini. Y ahora llega seguir combinando cuestiones, con el Rayo en Vallecas, el Murcia en la Nueva Condomina y de anfitrión con el correoso Getafe de Bordalás antes de que la Navidad traiga un nuevo parón.

Y en el ínterin de tantas cuestiones interesantes, algunos matices destacados. Por ejemplo, que, al fin, encuentra Pellegrini a un lateral que compatibilice perfectamente labores tan necesarias como la de restar cuando la tenga el rival y sumar cuando el balón sea un amigo. Ángel Ortiz suena como un hallazgo de los que tanto se deseaban y algo que también entra de lleno en el apartado positivo es el buen rendimiento de Riquelme por dentro. O sea, que todo es luz y color en este Betis de hoy.