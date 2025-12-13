Inversión en acciones de Recursos Básicos

Las mineras europeas están a punto de cerrar su mejor año desde 2016, impulsadas por la fuerte subida del cobre, el oro y la plata. El índice Stoxx 600 Basic Resources avanza un 22% en 2025, situándose entre los de mejor rendimiento. La escasez de oferta y la creciente demanda respaldan los precios de metales como el cobre y la plata, pero la situación no es la misma para el conjunto de las materias primas. La década hasta 2010 registró un gran ciclo alcista de los precios de las materias primas impulsado por la demanda de China. El auge de la construcción de infraestructuras provocó un aumento estructural de la demanda que afectó a la práctica totalidad de las materias primas. Un nuevo ciclo alcista se inició desde los mínimos de la pandemia en 2020, pero de unas características diferentes. El petróleo y el gas registran un exceso de oferta que presiona a la baja los precios, mientras la crisis de la construcción en China mantiene una demanda limitada sobre parte de los metales industriales como el mineral de hierro. El ciclo alcista actual afecta a determinadas materias primas cuya demanda a largo plazo está impulsada por factores como la transición energética, la IA y el gasto en defensa. Una estrategia de inversión en recursos básicos tiene que ser más selectiva que en el ciclo anterior. Los grandes grupos diversificados con fuerte exposición al cobre y balances sólidos aparecen como los mejor posicionados para 2026.