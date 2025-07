El maná de la paga extra

Hay que tener mucho cuidado cuando uno se mete por estos vericuetos, ya que ese engendro de la Memoria Histórica o Democrática puede volverse contra uno mismo en una especie de efecto boomerang inevitable. Amanece 18 de julio, festividad de San Federico y otros, con lo que el bulle bulle de los recuerdos se pone en ebullición, lo que en este día se hace especialmente efervescente. Y es que la memoria viaja a cuando la recién instituida paga extra del 18 de julio para un recuerdo de contenidos excesos que por entonces eran acogidos con una alegría extraordinaria. Paga extra que dejaba la muestra en lugares como Baturones en Capuchinos o el Puerto en Betis, que no daban abasto para servir ríos de cerveza y papelones de pescado frito. Incluso daba pie a una fugaz excursión a Chipiona o a La Higuerita para que la gente menuda conociese la plaza. Era, por supuesto, festivo y con el bullicio por las nubes; y como no hay mal que por bien no venga, una fecha para olvidar era recordada con mucho entusiasmo.