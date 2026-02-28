Múltiplos en precio, turno de los beneficios

El Íbex 35 se ha revalorizado un 60% desde el cierre de 2024, con un 7% adicional en dividendos. En estos 14 meses, el índice de beneficios se ha elevado un 20% mientras que el PER con los resultados proyectados en un año ha pasado de 10,9x al 14,5x actual. Dada la composición sectorial de nuestra bolsa, es improbable que la expansión de múltiplos tenga más recorrido, por lo que en adelante el potencial vendrá determinado en gran parte por el crecimiento de los beneficios.

Bancos y aseguradoras acaparan un 42% del índice, las eléctricas otro 18%, con pesos marginales de tecnología y salud. Los índices europeos –que en agregado cotizan a PER 15,5x– cuentan en cambio con casi un 20% en compañías industriales, 13% en sanitarias y 7% en tecnológicas, con un 24% en financieras.

Sin perspectiva de que el BCE recorte más sus tipos y con la prima de riesgo en mínimos de 15 años, prevemos que los múltiplos se mantengan estables en el mejor de los casos, o algo a la baja si descendieran los de EEUU. Hay que tener en cuenta que la banca acabó 2025 ya en un PER 11,5x, las eléctricas en 19,7x y las constructoras en 23,7x.

Llegados a este punto, con el Íbex en +6% en dos meses, el recorrido al alza descansará en unos beneficios que se prevé que crezcan en agregado alrededor de un 9% tanto en 2026 como en 2027.