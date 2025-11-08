No una gran burbuja sino varias pequeñas

Hay varios factores que diferencian el actual boom de la Inteligencia Artificial de anteriores burbujas financieras. Comparte que surge por una gran innovación tecnológica, a partir de la que se crea el relato de una era de progreso que impulsará el crecimiento y los beneficios. También que atrae grandes cantidades de capital, cada vez más con carácter especulativo.

Sin embargo, hay diferencias considerables en las valoraciones (no se han disparado hasta niveles irracionales, aunque sí son elevadas y descuentan ya buena parte de su crecimiento futuro), en las inversiones (sin excesos aún de capacidad con la demanda disparada) ni en el recurso al endeudamiento (las megatech emplean la robusta generación de caja de sus rentables negocios).

Pero como suele suceder, al calor de esta revolución, sí se han ido formando pequeñas burbujas en algunos nichos de potenciales disrupciones. Mediante cestas de valores y ETFs, la especulación se ha volcado en temáticas como Computación Cuántica, Exploración del Espacio, Tierras Raras, Drones, Uranio y Energía Nuclear, y por supuesto Criptoactivos. Están plagadas de compañías con escasos ingresos y beneficios, con valoraciones injustificables y que, si llegan a prosperar, lo harán dentro de muchos años y probablemente bajo el dominio también de los gigantes tecnológicos.