Nostálgicos del terror

Violentos en estado puro esos cafres que el miércoles impidieron que la etapa de la Vuelta rindiera en Bilbao. Una turbamulta compuesta por los mismos que celebraban los tiros en la nuca de la ETA resulta que anda a vueltas con la violencia bajo la excusa del comportamiento del presidente israelí en la franja de Gaza. Seguro que no hay un solo judío de bien que aplauda lo que Benjamín Netanyahu está perpetrando, pero ¿qué tendrán que ver los ciclistas del Israel para que ocurriera lo que ocurrió el miércoles en Bilbao? Los autores del sabotaje echan de menos el asesinato de un guardia civil y así las cosas queda claro que son partidarios de Hamas, esa ETA en versión palestina que desencadenó todo este genocidio. Esa gentuza que rompió un acontecimiento deportivo son los que saboteaban la Vuelta poniendo clavos en las carreteras de Euskadi y que hoy homenajean a los asesinos cuando salen de la cárcel. Esa es la pacificación que ha traído tener a los herederos de la ETA en el Congreso. Qué horror.