Nueva jornada de caídas

Los principales índices europeos continuaron descendiendo lastrados por los resultados empresariales.

El IBEX 35 cerró con una bajada del 0,2%, siendo uno de los mejores en Europa, y el Euro Stoxx 50 retrocedió un 0,8%, con el DAX alemán cosechando una caída del 1,4%.

En España, la jornada estuvo marcada por los resultados del Banco Sabadell y la potencial mejora del dividendo que el CEO considera; los resultados no convencieron al mercado y sus acciones cayeron un 5,2%. La parte positiva la puso Indra, con aumentos del 4%, seguida de Telefónica y el sector de utilities.

En Europa, destacamos los descensos de Siemens (-9,3%) tras presentar sus resultados trimestrales, con sus filiales también cosechando fuertes descensos: Siemens Energy perdió un 5,9% y Siemens Healthineers, un 3,3%. En la parte positiva destacamos a la farmacéutica Bayer, que subió un 3%.

En EEUU, la jornada se tiñó de rojo, con el sector tecnológico a la cabeza de los descensos. Además, Disney reportó sus resultados del tercer trimestre y no cumplió las expectativas de ingresos de su segmento de streaming, lo que provocó un descenso del 10% en sus acciones al cierre europeo.