Nuevamente Mourinho en el camino

Tras la vorágine de fútbol continental y a horas de que se reanudara LaLiga, los caprichos del bombo. Aunque actualmente predominen los cruces anticipadamente, el Benfica-Real Madrid es un suceso de gran calado. Nuevamente, José Mourinho en el camino del Madrid y sólo unos días después del palizón del miércoles. Nuevamente en el estadio Da Luz van a verse las caras en un choque que tiene como actor principal a la figura de Mourinho, el único entrenador que convenció a Florentino Pérez.

Sólo hay que recordar cómo celebró el portugués el gol de su portero a Courtois que dictaba la continuidad de los lisboetas en la competición. Desatadamente eufórico, el hombre remató su celebración en las barbas de su estimado Arbeloa y ante la mirada estupefacta de Chendo en el banquillo merengue.

Y es que todo lo que toca José lleva un considerable plus de morbo, como si viviera en un estado continuo de vendetta. Ni siquiera la presencia de Arbeloa, su discípulo predilecto, le quitó burbujas a un estado rayano el más exacerbado paroxismo. Y esa celebración se considera aperitivo de lo que está por venir, con una repetición en Lisboa para que todo se confirme en Madrid.

¿Cómo llegarán las cosas cuando el laureado equipo portugués se presente en el Bernabéu? El fútbol tiene estas cosas y de ahí gran parte de su atracción. Dieciocho días después de lo del miércoles, nuevamente Mourinho en el foco para que nadie se aburra.