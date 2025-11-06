Obituarios de todo tipo

Ríos de tinta negra sobre blanco papel están corriendo a la muerte de Rafael de Paula y lo más curioso es cómo se han lanzado al ruedo escribidores que no lo vieron nunca de oro o azabache. Resulta muy positivo que el toreo se nutra de grandes plumas sepan o no sepan de qué escriben. De muy antiguo corre la especie que afirma que el toreo sin literatura se quedaría en la muerte de un animal a pinchazos y con sucesos como el fallecimiento de un desgarro como ha sido el del hijo del Paula, el gran cochero de los jereles, el caudal literario se ha desbordado. Con conocimiento o sin él, este flujo de palabras enlazadas le ha hecho al toreo un servicio impagable. No sé qué hubiera escrito Federico a la muerte de este Camborio de la contemporaneidad, pero lo cierto es que el pabellón ha quedado por las nubes. Por supuesto que si los florilegios hubiesen ido acompañados de un rigor más riguroso, la cosa hubiera rozado la excelencia, pero también hay que convenir en que la perfección es rara avis habitualmente.