Once hombres por bando y un balón

Llega el líder indiscutible y lo hace sin que le falte a lista ninguno de sus astros, Lamine incluido y con Raphinha en la cresta de la ola tras una temporada en el taller de reparaciones. Llega el líder y espera el Betis con la idea de no ser traicionado por la euforia que le supuso pasar por el derbi con toda solvencia. Cuatro y cuarto de este primer sábado de noviembre y fecha en que se conmemora la Constitución de 1978, la buena.

Partido complicado de forma indudable y en el que todo lo que sea no perder suele ser bienvenido. Lleva una barbaridad de tiempo el Betis sin doblegar al Barça como local, que de visitante sí sabe cómo lograrlo y no en una sola vez. Es curioso el dato de haber doblegado al Barça en estos últimos años más veces en el Camp Nou que en Villamarín y como esta tarde es Cartuja el escenario, pues a ver si esos números no se dejan notar.

Pase lo que pase es una fiesta lo que se espera en este festivo. La afluencia puede ser descomunal en plena sobremesa y en el corazón de un ambiente rayando el paroxismo. Al estado eufórico del bético se une el poder de atracción del Barça, dándose la circunstancia de que ambos se hallan en el pico de juego más alto del curso.

La última vez que el Barça cayó en el campo del Betis en un partido liguero era Chaparro el entrenador, hoy tiene Pellegrini esa asignatura pendiente y ¿por qué no va a pasar? Cita complicada, pero al fin y al cabo son once por bando y un balón, conque...