El otoño se hace esperar

Avanzamos a paso de oca hacia el otoño, esa estación que, según Sabina, dura lo que tarda en llegar el invierno y sin rastro de él. Las habituales bonanzas térmicas sólo interrumpidas por ese calor del membrillo coincidente con la recogida de la uva ni están ni se les espera. Nos hemos instalados en un verano cruelmente canicular y de ahí no salimos por mucho que el otoño se anuncie para la noche del próximo lunes. Inmisericordes estos mercurios que siguen aplastándonos con noches calificadas de tropicales y que suponen un tormento insufrible. Ayer, además, ya nos alarmaban con un más de lo mismo que lleva trazas de eternizarse. La vida al aire libre, tan arraigada en nuestro modo vital, se hace imposible mientras el sol domina el cotarro para que cuando llega el manto de la noche nos aflijamos viendo cómo las hojas de los árboles parecen pinturas inanimadas. Veíamos en septiembre el asa al que agarrarnos tras un verano implacable, pero que si quieres arroz, del infierno no escapamos.