Seguimos en el país de la charanga y pandereta, se nos convoca tarde a las organizaciones sindicales de la Policía a la reunión celebrada en Madrid sobre las propuestas de recompensas para el día del Patrón, no estudiándose propuestas por falta de tiempo. En cambio, la Junta de Gobierno lleva a esas reuniones propuestas de última hora planteadas in voce.

Se incumple sistemáticamente la norma rechazando propuestas de policías con intervenciones de altísimo riesgo o con trayectorias profesionales ejemplares con más de 36 años de servicio. Concretamente en Sevilla, entre muchos otros policías, se deja nuevamente fuera de la cruz roja al policía jubilado Cayetano, que fue durante tres años el que más detenido hizo de España con una trayectoria encomiable, pero se le concede la cruz de plata a tres comisarios jubilados que aumentan el 15% su pensión de jubilado.

Tampoco ha sido concedida esta recompensa a Santiago, uno de los policías que más ha dado a la sociedad en la lucha contra el narcotráfico pero que tiene el problema que es policía de la escala básica.

Desde el SUP Sevilla, al no conocer los motivos, no dudamos de los méritos de los condecorados con medallas rojas y de plata, aunque nos gustaría conocerlos. Sin embargo, nos sorprende, por excesivo, ese espíritu animalista condecorando a los canes, algunos por trayectoria policial y, en cambio, se discrimina a los caballos.

Desde el SUP Sevilla nos parecen tan absurda estas decisiones, al igual que cuando el anterior Gobierno concedía las medallas a las imágenes. Consideramos que en este sentido se ha perdido el norte en la concesión de las recompensas.

Desde el SUP Sevilla, en nombre de todos los que se merecen su recompensa y no han sido reconocidos, pedimos un poco de respeto y seriedad y creemos que antes que un perro están los policías.