Un problema que asusta

Convivimos con un problema, un problema gordo. Es el de la falta de educación que vivaquea en esta sociedad que hemos ido construyendo entre todos. Repito que entre todos, que aquí nadie puede quedarse al margen de esta gran catástrofe. Quizás todo empezase con lo de tutear a los mayores en general y a los profesores en particular. Por ahí puede ser que comenzase esta carrera hacia la zafiedad y con rumbo a esas malas costumbres que tanto proliferan. Estamos en un tiempo en el que los más sólidos argumentos se basan en el insulto y la descalificación. Y esos modos que hubieran quedado en el anonimato hallaron su caja de resonancia en el altavoz de las redes sociales. Ahí se atrinchera un personal que le da rienda suelta a sus más groseras maneras para retratarse fidedignamente. Todo pudo empezar por el tuteo al maestro en un coleguismo de infaustas consecuencias, quizás, no sé, pero el problema es de una envergadura que asusta hasta dar pie a la idea de bajarse en la próxima.