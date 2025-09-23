A resolver una asignatura pendiente

Almeyda le ha devuelto la fe al Sevilla es el recurrente pensamiento en la hora gozosa de analizar la andadura del equipo. Buena cosa haberse restablecido la fe en un equipo tan inestable como ese Sevilla que deambulaba con más pena que acierto en la competición. Su imagen en los dos últimos viajes no ha podido ser mejor, aunque le queda una asignatura por resolver. Es la de que esa imagen se repita como anfitrión para que Nervión no siga siendo terreno asequible para todo el que llega.

Únicamente un triunfo casero en lo que va de año es una tarjeta de visita impresentable y hoy llega otra oportunidad para que ese baldón se borre. Ocurre que tras perder ante Getafe y empatar con Elche, a Nervión llega un equipo situado en la parte noble de la tabla. El Villarreal de Marcelino es un rival de muchísimo cuidado y sus diez puntos de los quince librados son clara muestra de su potencial. Su presencia en Champions también juega a su favor, conque...

Espera el Sevilla en este primer martes de otoño y lo hace con el ánimo por las nubes. Está haciendo Almeyda un buen trabajo y la sensación de bloque que está dando en los viajes así lo atestigua. Y en el ínterin de cuanto ocurre conviene poner el acento en la forma de ganar. Por lo pronto, Vargas ha hecho que se olvide por vía de urgencia a Lukebakio, mientras que Alexis, con dos toques de calidad, asistencia a Peque en casa y gol del triunfo fuera, contribuye a ese restablecimiento de la fe.