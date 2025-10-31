Rojo generalizado

La jornada de ayer estuvo marcada por descensos generalizados en las bolsas europeas y estadounidenses debido a los resultados empresariales y un posible enfriamiento de las rebajas de tipos en EEUU a partir de diciembre. El Euro Stoxx 50 cayó un 0,15%, en España el Íbex 35 descendió un 0,7%, el DAX alemán cerró plano y el CAC 40 francés cerró con un descenso del 0,5%.

En España, destacamos la subida de Fluidra de un 9,4% tras presentar resultados y lograr elevar el beneficio un 33%, tras la restructuración que han llevado a cabo. Le siguió Aena (+2,6%) y el sector de utilities con subidas cercanas al 2%. La parte negativa la puso Cellnex (-2,8%) y los bancos, el Banco Santander y el BBVA descendieron un 1,4%.

En Europa, destacamos la guerra entre farmacéuticas después de que Novo Nordisk lanzará una oferta de 9.000 millones de dólares por Metsera, desafiando la oferta de 7.000 millones que había realizado Pfizer por la empresa de GLP1, las acciones de Metsera subieron un 22%.

En el mismo sector, la americana Eli Lilly presentó ayer sus resultados y anunció una mejora de sus perspectivas para el año, sus acciones subieron un 3,5%.