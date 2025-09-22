Un Sevilla de camisetas por dentro

La deriva del Sevilla, su descomposición a todos los niveles y el nulo crédito de la sorda dirigencia lo ha llevado a que le pierdan el respeto a jirones. Desde el penaltito de San Mamés al caserísimo arbitraje del navarro en Vitoria, el colectivo de negro es el primero que olfatea las miserias sevillistas. No es algo premeditado contra el Sevilla en sí, pisarle el cuello al débil es una tendencia tan vieja como el mismo fútbol.

También emanan los enfoques recelosos, condescendientes y a menudo sarcásticos del colectivo periodístico al evaluar alguna gestión o dato que tenga al consejo que preside Júnior como responsable. Y es que es difícil no afilarse las uñas si trasciende que el Sevilla pena con el límite salarial más bajo de Primera y Segunda, como pasó unos meses atrás. Han sido tantos los desmanes que la ironía y la desconfianza en toda gestión parecen inevitables.

Como el consejo sigue aferrado a sus sillones y su pasta, la solución a esa chanza sistemática que rodea al club y por ende al equipo está en el campo. En el entrenador. En su manual. En la fe de la plantilla en su mensaje y en su compromiso. También en la calidad deportiva, por supuesto, pero es tan bajo el listón que debe salvar el equipo hoy, que a poco que sea sólido, le va a dar para el sí de la afición. Y para ganarse el respeto perdido.

En Mendizorroza brotó el primer haz de luz. Montilivi aún generaba recelo, viendo lo que hoy es el Girona. Pero el Alavés es un hueso ante su gente. Va al límite físico. Y el Sevilla le dijo que él era más duro. Ya fragua lo que Almeyda inculca. Azpilicueta y Suazo son defensas que no se dejan ganar el terreno, con Mendy al fin alguien hace la raya en la medular. José Ángel se suelta de carrilero. Isaac es el primer defensor y da mucho trabajo a las zagas, como aquel Monchu de Bilardo.

También que los abuelos Azpilicueta y Alexis (parece que ha venido a rebañar su calidad) jueguen con las camisetas por dentro ha sido motivo de chanza. La seriedad de todos ellos jugando será la seriedad de su entorno. En ello están.