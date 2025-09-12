Sevilla-Elche, prueba del nueve

Aunque parece que el partido de Gerona ocurrió hace mucho, la verdad es que fue en la tercera jornada y hoy se libra la cuarta en Nervión. Conviene recordar la imagen del Sevilla en Montilivi para convenir en la conveniencia de levantar el ánimo y convertir al Elche en víctima propiciatoria. Y la realidad nos dice que el equipo franjiverde que dirige el emergente Eder Sarabia está dando una imagen que nada tiene que ver con la propia de un recién ascendido. De hecho sigue imbatido mediante dos empates de prestigio, en casa con el Betis y de visitante en el Metropolitano, conque prueba del nueve habemus.

Por tanto no debe pecar de suficiencia ante un rival que llega con esa vieja máxima de que no hay peor cuña que la de la misma madera. Y esto viene a cuento por la presencia de dos jugadores que son propiedad del Sevilla y con los que no se ha ejecutado la cláusula del miedo. El afán de Pedrosa y de Rafa Mir por reivindicarse en el lugar del que fueron descartados puede ser un plus o, ¿por qué no?, un arma de doble filo.

Todo puede pasar y en el territorio de la elucubración cabe cualquier cosa. La realidad es que este Sevilla tan remozado low cost puede repetir aquella buena imagen de San Mamés y de Montilivi que, aun emborronada la tarde del Getafe, ofrece argumentos suficientes como para acoger el pleito con el Elche bien pertrechado anímicamente y siempre teniendo en cuenta que el Elche es más de lo que parece.