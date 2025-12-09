Si el empate de Valencia se valida el domingo...

La jornada liguera tuvo un tremendo movimiento de tierras en la zona alta con el sorprendente tropiezo del Real Madrid ante un Celta excepcionalmente desplegado por Borja Iglesias. Parece mentira la ventaja que desde el Clásico ha dilapidado el equipo del ya cuestionado Xabi Alonso al que ni siquiera la aportación goleadora de Mbappé le está dando para cubrir objetivos. Y con el recital del Barça en La Cartuja, verdes las siegan.

Y ya que andamos por el ático de la tabla, fantástica andadura del Villarreal, que ya hasta mira por el retrovisor a la tropa del Cholo. Por orden clasificatorio, sorpasso del Espanyol sobre el Betis y amenazadora cercanía de Athletic Club tras un golazo sobre la campana de Berenguer que mandó a la lona al Atlético de Madrid.

Hacía tiempo que no se daba un partido tan falto de calidad como el que enfrentó en Mestalla a Valencia y Sevilla. Sólo le faltaba a tamaño despropósito un gol en propia meta y llegó Tárrega. Luego, como es habitual, los cambios sirvieron para empeorar el equipo y que volaran dos puntos por uno de esos errores que tanto resalta Almeyda.

Ese punto de Valencia sabe a poco, pero sin hacer méritos para ganar resulta complicado hacerse con todo el botín. Un testarazo de Peque al comienzo y la ocasión desperdiciada por Adams fue cuanto dio de sí en ataque, al igual que un Valencia romo para solaz de Odysseas. Si el empate se valida el domingo ante el Oviedo, miel sobre hojuelas.