Las ‘stablecoins’, ¿una amenaza para bitcoin?

La llegada de Trump al poder alimentó una nueva oleada de optimismo sobre las criptodivisas que impulsó la cotización del bitcoin desde 50.000$ hasta un máximo de 125.000$. Sin embargo, la regulación de las stablecoins (monedas estables) ha tenido efectos contradictorios en el mundo de las criptodivisas.

Las stablecoins son divisas digitales diseñadas para mantener un valor estable ligado a una divisa de referencia, en el caso de EEUU el dólar. Su reciente regulación ha creado un entorno más favorecedor para su adopción por instituciones financieras, comercios y servicios de pago. Estamos ante auténticas divisas digitales que operan sobre redes de blockchain. En esencia, esto supone incorporar ventajas tecnológicas al dinero tradicional, como su operativa continua e instantánea (transferencias) o para la compraventa de activos financieros entre otras muchas. Paradójicamente, la posibilidad de un inmenso desarrollo de las stablecoins ha coincidido con una pérdida de valor de las criptodivisas como el bitcoin, cuyo principal atractivo es su supuesta revalorización a largo plazo. Esto puede ser consecuencia de que parte de la demanda hacia las criptos, aquella que buscaba las ventajas tecnológicas y no tanto la revalorización se está dirigiendo hacia las stablecoins. El reto para el bitcoin ahora es demostrar si realmente sirve para algo que no sea la pura especulación.