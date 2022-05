El último partido de Rafa Nadal en Roland Garros

Escribo esto mientras Don Rafael Nadal Parera se bate el cobre frente a Novak Djokovic en la Philippe Chatrier de París por un puesto en las semifinales de Roland Garros. Un set para cada uno en este momento después de más de dos horas de partido (vaya horas, señores de Roland Garros).

No necesito saber cómo va a terminar la historia de este partido. Ni la hora, que probablemente sea de Récord Guinnes como el partido de tenis que más tarde terminó. Don Rafa Nadal se ha ganado eso y más.

No hace falta entrar a discutir si es o no el mejor jugador de tenis de la historia. Es el deportista que más veces me ha emocionado y ya con eso me vale. Ni con el gol de Iniesta he disfrutado tanto y eso que soy cien veces más de fútbol que de tenis.

Lo de este señor, es de otra liga. Pertenece a la categoría de las leyendas, donde se agotan los calificativos y pasarán generaciones hasta que veamos algo que se le acerque. Lo siento Carlos Alcaraz, pero a ese nivel no te veo. Toda la suerte para él.

A estas alturas de la película como quede Don Rafa Nadal debería darnos exactamente igual. Verle disputar cada punto es la demostración de competitividad elevado a la enésima potencia, pero no hoy, desde que le vimos debutar hace la friolera de 19 años en un Grand Slam, un Wimbledon curiosamente.

Ha batido todos los récords que podamos imaginar, tiene un palmarés inigualable y encima es una persona que ha demostrado su saber estar dentro y fuera de la pista.

Sin embargo esos años no pasan en balde y aunque los que vienen detrás aprietan, pero no ahogan, que reza el refrán, el final de su carrera deportiva es algo que sin duda se habrá planteado.

En la previa al partido que ahora disputa, el mismo sostenía que quién sabe si sería el último en Roland Garros. Yo sí lo sé. Es el último porque siempre los ha jugado como si fuera el último. Cada bola, cada punto era el último. Trece veces lo ha ganado así.

Rafa, madridista confeso, pensará en su fuero interno que este año al igual que su Madrid en la Champions toca la décimocuarta. Pero también es realista y las piernas y los jóvenes y las lesiones crónicas también están ahí.

Don Rafael, sinceramente, nos da igual que lo ganes o no. Con verte ahí como siempre durante dos décadas nos conformamos. Y después, a vivir, que te lo has ganado.

Coronaba la Chatrier el lema 'La victoria pertenece a los más tenaces'. Hasta los franceses se rindieron en su momento. Por eso ya sabemos que siempre será tuya y tú ya eres eterno.