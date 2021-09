Se agradecen las palabras sensatas, es decir prudentes, cuerdas y de buen juicio. El alcalde de Sevilla las ha dicho: "Tenemos, como en otras ciudades, incertidumbre respecto a la evolución en los próximos meses de la tasa de contagio; pero tenemos toda la esperanza del mundo, como el conjunto de la sociedad, de que con más de un 90% de la población vacunada dentro de poco tiempo, y por tanto con la absoluta seguridad de que la primavera del año que viene estaremos todos perfectamente vacunados, estemos en una relación con el virus que nos permita poder celebrar la feria de abril… Quedan muchos meses y por tanto introducir debates sobre estas cuestiones es muy sevillano, es una cosa sobre la que nos gusta debatir, pero debe de quedar en las tertulias de café… Lo que sí quiero decir hoy es que no hemos introducido ningún elemento distorsionador de la Feria tal y como se conoce, ni lo vamos a hacer… La feria de Sevilla o es como es, o no es, ni admite sucedáneos ni variantes. Si admite alguna mejora en la seguridad de las personas como consecuencia de las circunstancias en las que podamos vivir, siempre que sea posible y factible, lo haremos. Pero sin desnaturalizar la fiesta. Porque la Feria o es o no es, no puede tener alternativas".

Suscribo sus palabras. Y, aunque haya tantas y tan sustanciales diferencias entre ambas tanto en su sentido (el factor religioso) como en su organización (el factor urbano), las aplico a la Semana Santa. Especialmente estas: "o es como es, o no es, ni admite sucedáneos ni variantes". Ojo: escribo de la Semana Santa, no de otras expresiones externas de devoción que permiten adoptar soluciones imposibles de trasladarse a la Semana Santa sin desnaturalizarla.

Hay cosas que son como son o no son. Siendo tan absolutamente distintas, la Semana Santa y la feria de Sevilla no admiten cambios que, para hacerlas posibles en circunstancias adversas, alteren gravemente su naturaleza. Otra cosa, claro, son los dineros que las fiestas populares reportan. "La ciudad tiene en el aire por tercer año consecutivo 1.300 millones de euros por la incertidumbre de las fiestas mayores, que suponen el 4,3% del PIB local", recordaba ayer el compañero Carlos Navarro. Pero este aspecto plantea cuestiones muy incómodas en el caso de las fiestas religiosas. "Donde está tu tesoro, allí está tu corazón" dijo quien algo tiene que ver con la Semana Santa.