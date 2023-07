TENDREMOS dos nuevos quioscos con sus correspondientes terrazas de veladores nada menos que en el Paseo del Cristina, bajo la pérgola de sombra fresca que sí nos dejó Monteseirín a cambio de pelarnos la Avenida de frondosos árboles. ¡Bares, más bares para Sevilla! ¡Veladores, más veladores! Sevillanos y turistas sentados, metáfora perfecta de la ciudad que no piensa, simplemente está. Recuerdo una entrevista a Maximiliano Vílchez, el delegado de Urbanismo al que una edil de Izquierda Unida, Josefa Medrano, le interpelaba en los Plenos con un vocativo certero: “¡Vííírsheeee!”. Pues el bueno de Maxi dio en Diario de Sevilla uno de esos titulares que se recuerdan: “La apertura de tantos bares revela falta de amplitud miras”. Con el Gobierno de Sanz berrendo en Zoido que nos está saliendo, uno esperaba el retorno del solvente Vílchez, pero cada vez van quedando menos bolas en el bombo. Los premios gordos han salido, menos el cargo de alcaide, y solo van quedando las pedreas. Pero no nos desviemos más que esto no es la obra del tranvía de Nervión.

Para una zona de paseo agradable que teníamos junto a Casa Moreno, que es el Palacio de San Telmo y no la exquisita taberna de Gamazo, y nos la van a fastidiar con mesas y sillas. ¡Lógico, si hasta han puesto veladores en la mismas puertas del Palacio Arzobispal! Ahora dirán que el proyecto es del gobierno anterior, que si el concurso de adjudicación, que si las sentencias, que si los derechos adquiridos por los concesionarios... Al final, querido alcalde, esta es la ciudad de Siempre Así, pero no del genial grupo de música, del que me considero partidario, sino de la moviola que siempre, siempre, siempre se repite en Sevilla. Bares y servidumbres, populismo hispalense con algún barniz de modernidad de vez en cuando para disimular, meriendas en palacios, colocaciones digitales sin complejos... ¡Siempre Así, Siempre Igual!

El problema que se nos viene encima es que si el PP consigue echar a Sánchez y logra al hat-trick de gobernar en España, Andalucía y Sevilla, ¿a quién le vamos a echar la culpa de que nuestros proyectos no salgan adelante? ¿A quién imputaremos que no avance rápida la construcción de la red de Metro? ¿A quién de la falta de ampliación del Bellas Artes? ¿A quién le cargaremos el muerto de los años y años sin Ciudad de la Justicia? Mientras tanto, ¡sevillanos a los bares! Pero ya lo dijo el gran Víííírshheeee: no tenemos amplitud de miras. Aquí lo importante es beber cerveza de pie junto a la puerta del bar. Sujétame el tanque que por ahí viene Oseluí y le voy a dar un abrazo...