Confirmado en Granada que el Betis está cogido con alfileres y que dejar la portería a cero alguna vez entraría de lleno en el terreno de lo milagroso. Mucho se ha hablado del traspaso de Luiz Felipe como gran error, pero con el italo-brasileño recibió el equipo cuatro goles en Bilbao, lo que aclara que no era garantía de éxito su presencia. Dicho lo cual entremos en detalles sobre una deriva que tiene una mala pinta indiscutible.

Aunque Pezzella es campeón del mundo, no puede decirse que Argentina campeonara especialmente por su concurso. Es un defensa correcto y punto, pero es el mejor de cuantos tiene el Betis en esa demarcación, ergo... Bartra no atraviesa su momento mejor y, además, es lógicamente proclive a lesionarse y Chadi Riad no pasa de ser un futbolista prometedor. Y no hay más para un puesto tan trascendental como el eje del sistema defensivo, por lo que el cero en propia es descartable.

Y de los laterales, ¿qué vamos a decir? Defensivamente, el mejor es Sabaly, pero sus continuas lesiones hacen inviable su fiabilidad, Bellerín ataca mejor que defiende, Aitor es sólo un recurso para el puesto, Abner no termina de cogerle el aire a esto y no se sabe si acabará cogiéndoselo para acabar en Miranda, un futbolista que no progresa adecuadamente. Y con estos mimbres ¿cómo el Betis ha osado la aventura de afrontar tres competiciones del calibre de Liga, Copa y Europa?

Urge buscar soluciones para que el curso no se haga un calvario. Claro como el agua clara que la oferta por Luiz Felipe era irrechazable habrá de devanarse la sesera la dirección deportiva para poner a disposición de Pellegrini unos mimbres que permitan componer el cesto que habitualmente teje el chileno. ¿Que cómo se come eso? Pues doctores tendrá la Iglesia para tomar las medidas adecuadas con las que cimentar un edificio que se tambalea al menor empellón.