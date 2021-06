Bienvenido un molesto soniquete

Ave María Purísima, padre hace demasiado tiempo que no me confieso y vengo hoy a arrepentirme sinceramente de algo que no creí que fuese pecado, pero ahora convengo en qué mala hora critiqué aquella invasión turística. La vi como una plaga desmesurada que desvirtuaba la esencia de este paraíso que es Sevilla hasta convertirla en un parque temático. Lo artificioso había suplido la espléndida realidad de una ciudad única y desde este rincón se anatematizaba el sonido de las maletas rodantes que se habían convertido en la auténtica banda sonora de esta tierra invadida. Por ello, padre, confieso mi arrepentimiento tras haber vivido en este fin de semana que despedía el mayo florido y hermoso la reaparición de un soniquete que nos parecía molesto y que ahora suena a música celestial. Colas en el Alcázar y en la Catedral, loado el retorno de las maletas rodantes.