Bienvenido sea el estado de sitio

Abolido el toque de queda tras acabar el estado de alarma ha entrado en escena el estado de sitio, que así es como ha aparecido la ciudad en estas noches de fin de semana tumultuoso, sitiada. Es lo que procede viendo el comportamiento de esas mesnadas de jóvenes y no tan jóvenes que toman calles, plazas, terrazas y demás lugares donde la convivencia es tan estrecha que no se sabe hasta qué punto se estará frotando las manos el bichito cabrón. La ciudad sitiada con abundante policía admonitoria para que esa euforia desatada por el anhelado fin de las restricciones no acarree consecuencias irreparables. Hay quien ve excesiva la vigilancia, pero mejor es prevenir que curar cuando ya no haya cura; mejor el estado de sitio cuando la noche confunde tanto a tantos que lamentar las secuelas del desmadre y la barra libre, por lo que bienvenido estado de sitio.