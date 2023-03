Hoy se clausura el ciclo de conferencias en el monasterio sevillano de Madre de Dios, con la intervención de Ramón María Serrera, que hablará sobre Las dominicas en el Nuevo Mundo: el monasterio de Santa Catalina de Arequipa. Como ya ocurrió en las conferencias anteriores, para asistir hay que pagar cinco euros, con destino a las obras de restauración de este histórico y artístico monasterio. Aunque finaliza el ciclo de conferencias, sigue abierta, hasta el 9 de abril, la exposición Ex oratione predicare, cuyo comisario y alma páter es José María Galán, y que ofrece una interesante visión de los tesoros artísticos de este monasterio.

Más allá de lo que se recaude, en este ciclo a favor de las monjas dominicas se ha conseguido algo bien difícil en Sevilla: que la gente pague por asistir a una conferencia. En esta ciudad, las conferencias están pasando de moda. Dicen que es por culpa de la pandemia. Antes organizaban siete u ocho conferencias de cierto relieve todos los días, y aún más los jueves y los viernes. Pero empezaron a decaer. Y aunque en las convocatorias todavía se ofrecen buenas programaciones, el público disminuyó.

Por eso, ha sido interesante y loable que las conferencias de pago de Madre de Dios (con fines benéficos) hayan contado con una buena asistencia. En la anterior, convocada el 8-M, a la hora de la manifestación, habló Fernando Gabardón sobre la aportación de Jerónimo Hernández en este convento femenino. Asistieron muchas mujeres. Pues hay mujeres para casi todo y a la misma vez. Aunque, por desgracia, para ser monjas de clausura hay pocas; y este es el gran problema de los cenobios, que ya no son lo que eran, y subsisten a duras penas, ante la falta de vocaciones.

Dios aprieta, a veces demasiado, pero no ahoga. Con grandes penurias, Madre de Dios es un testimonio vivo de monasterio. Por sus conferencias, entre otros, han pasado reconocidos profesores y expertos, desde que la inauguraron José María Mihura y el padre Antonio Larios, como Teodoro Falcón, Jesús Palomero, Enrique Valdivieso, Alfonso Pleguezuelo o José Roda. La iglesia se pudo abrir tras permanecer ocho años cerrada, con una inversión de 1,2 millones de euros. Pero se necesita mucho más para dejarla como Dios manda. Es un templo excepcional, con unos retablos que sorprenden a quienes no los conocen. Esa Sevilla oculta, donde no hay bullas, y podemos encontrar a Dios en el silencio de los sagrarios, acaso con un leve rumor de oraciones desde el coro, donde la santidad se palpa. Este ciclo debe tener continuidad. Ha sido una iniciativa acertada.