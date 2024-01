Anda el PSOE compungido por el pelele que le colgaron en el semáforo de Ferraz con la imagen de nuestro presidente del Gobierno vestido de chaqueta. Es una ocasión que no pueden desperdiciar los mártires del progresismo. Hasta han formulado una denuncia en la Fiscalía con una hermosa ristra de delitos dejando atrás los peores de ellos, el del mal gusto y la poca imaginación, que para mí son los más imperdonables en ese muñeco que golpeaban como una gran piñata. ¿Para qué?

Y es que puestos a convertir a Sánchez en un pelele yo lo hubiese vestido de rey desnudo junto a su sastre Puigdemont y toda la corte de sus dóciles ministros alabándole el supuesto ropaje invisible. Los manifestantes, a modo de pueblo soberano, se podrían haber limitado a gritar va desnudo, va desnudo. Le habría colocado a Sánchez los ojos cerrados tentándose el supuesto manto que le permitirá gobernar con los propios malhechores que le están engañando. Ya, ya, me dirán que no cabe un cuento moralizante ni en un semáforo ni en ninguna parte. No son estos tiempos ni de moralinas ni de moralejas. Además, a nuestro presidente le encanta pasearse desnudo y no oye a los que se lo gritan a diario y sin descanso ya sea un catedrático, un juez o uno de los padres de su partido. Al parecer el origen del cuento de Andersen era una paternidad adúltera, pero él prefirió poner el foco en la vanidad. Y hasta por esta modificación del cuento, le viene bien la historia a Sánchez que dice defender lo que quiere destruir. Sánchez mantiene que pasará a la historia y esta es una manera muy gráfica de hacérselo ver. Sin odio ni acritud, sin más armas que exhibirle su propia desnudez. No la verá.

No me gustan ni los camorristas ni los graciosos oficiales y sus chistes forzados. Ni la chulería de Ortega Smith ni la chabacanería de Óscar Puente, ni el muñeco de Sánchez ni el de ningún otro colgado, ni quemar banderas, ni abuchear himnos. Ni abroncar a los jueces por hacer su trabajo, ni culpar a la derecha que siempre se le llama extrema de los propios errores.

Si todos cumplieran su mandato con responsabilidad, honor, humor y lealtad a la Constitución y sin pactar con quienes nos quieren destruir, nos iría mucho mejor. Sólo entonces se podría ataviar a Sánchez con un vestido digno para que le recuerde la historia. De momento, va desnudo, aunque sus sastres engañosos le alaben su vestidura. Desnudo.