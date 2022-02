'El Gato Montés' y una estrella apagada

Llega al Maestranza El Gato Montés del maestro Penella, estrenada en Valencia hace exactamente 104 años el 22 de febrero de 1917. Gershwin a la española, Penella compuso canciones, zarzuelas, operetas, entremeses líricos, revistas y óperas. Está bien que la gran música popular reviva en los teatros de prestigio. Y el maestro Penella fue a la vez grande e inmensamente popular. Baste recordar El Gato Montés, con su famoso pasodoble incluido, o En tierra extraña -curioso caso de canción dentro de una canción al incluir el pasodoble del maestro Álvarez Alonso Suspiros de España- que estrenó en 1927 Concha Piquer, quien, por cierto, intervino junto a Pastora Imperio en las triunfales representaciones de El Gato Montés en Nueva York en 1921.

Como de los teatros de Nueva York a Hollywood hay un paso El Gato Montés se convirtió en película en 1924 con el título Tiger Love, guión de un joven Howard Hawks que aún no había tomado la alternativa como director y Estelle Taylor, G. Raymond Nye y el entonces famosísimo Antonio Moreno como el trío protagonista. No, no me he ido por los cerros de Beverly Hills. Reciente la plasta de los Goya y a la espera de los Oscar -en ambos Bardem de por medio- hay aquí tema actual: mucho antes que Banderas y Bardem, y con mayor aunque más breve fama, el hoy olvidado Antonio Moreno -madrileño recriado en la gaditana San Roque y emigrado con su madre a Estados Unidos en 1902- reinó en Hollywood como ningún español lo ha hecho. No todo empieza hoy o anteayer.

Antonio Moreno compitió con éxito con Ramón Novarro como el latin lover rival de Rodolfo Valentino, actuando con Pearl White, Clara Bow, Gloria Swanson o la divina Garbo hasta que, barrido por el sonoro, se vio reducido a papeles secundarios. Regresó a España para interpretar la obra maestra de Francisco Elías María de la O -ya no como galán, papel reservado a Julio Peña- junto a Pastora Imperio y Carmen Amaya. Volvió a Hollywood condenado a personajes latinos secundarios. Quizás ustedes lo recuerden como el caballero mexicano que pone a Ethan sobre la pista de su sobrina en Centauros del desierto, su última película.

Hay otra versión cinematográfica -y extraordinaria- de El Gato Montés dirigida por la pionera española Rosario Pi en 1935. Pero esa es otra historia, que diría el Moustache de Irma la dulce. De momento, el 17 y el 19, al Maestranza.