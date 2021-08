Llanto por una pérdida irreparable

Nadie como él con botas de tacos y un balón como si fuera parte de su cuerpo y cuando se desnudaba lloroso ante el mundo no pude más que acompañarle en el lagrimeo. Ya, ya sé que continuaremos disfrutándolo allá donde esté en esta aldea global. Esta globalización con sus autopistas comunicadoras nos permitirá seguir disfrutándolo, pero no es lo mismo. La Liga se lo pierde y, con ella, todos nosotros vamos a echarle de menos.

¿Y cómo ha podido ocurrir este estropicio? ¿Cómo los gestores del Barça han podido permitir una bancarrota como esa? Siempre estuve convencido de que Messi acabaría su trotar por las yerbas del mundo vestido de azulgrana. Nunca pensé que el dinero fuese a poner punto final a una historia tan de amor como la que protagonizaron el argentino y el club, con un inicio tan entrañable como el de financiar un desarrollo físico que en Argentina era absolutamente imposible.

Parafraseando a don Mario nos preguntaríamos ¿cuándo se jodió el asunto? Joan Laporta, ese vendedor de optimismo, pondrá la diana en cualquiera menos en él. Es lógico que así lo haga, pues estamos habituados a que el cabeza de cartel nunca sea culpable y si primero apuntó a sus antecesores, léase Bartoméu y su cuadrilla, ahora pondrá el punto de mira en dirección a Javier Tebas, pues ya se sabe que ha sido LaLiga la que ha impedido la inscripción de Leo.

¿Y qué iba a hacer ese organismo que ya un día descendió al Elche por esto mismo o que impide que Betis y la compaña no puedan fichar? Estaban todos los ojos puestos en cómo se le aplicaría al Barça el fair play financiero y no procedía de ningún modo un trato de favor al club culé. Imagino que Tebas no podrá pasear por Gracia en bastante tiempo, pero no cabía otra. El resto de la cuestión se resume en acompañar a Lionel Messi en su llanto porque la pérdida es de las irreparables.