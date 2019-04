Mamá, quiero ser alcalde

No sólo de Juan Espadas, Beltrán Pérez, Susana Serrano y Álvaro Pimentel vive el sevillano. Dispone el votante hispalense de un amplio surtido para elegir a su alcalde. Hasta quince recoge el catálogo del próximo 26 de mayo. Y junto a los consabidos PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos -ahora Adelante Sevilla- se le ofrecen once papeletas más. No se queje después el cliente/elector de que "siempre son los mismos", de que "todo es igual" y de que "no hay nada nuevo".

Esto de las elecciones está adquiriendo unos tintes de consumismo cada vez más evidentes, y como en un gran Hipermercado de la Política se encuentran candidatos de saldo, en el cajón de las rebajas unos y en el de novedades otros, aspirantes directamente prefabricados para un outlet ideológico y otros ni siquiera aprovechables para el reciclado. Pero esto, insisto, es decisión del cliente/elector. Frente a lo que le venden, él sabrá lo que compra. Esto, por cierto, también es motivo de discusión, de altura y de bajura, y además sin fin. Y si no, al tanto de los 765.893.458 debates sobre el particular que brotarán hoy a raíz de las generales de ayer. Aviso: no desayune hoy en ningún bar que no haya colgado el cartel -como antaño se hacía con el de Prohibido el cante- de Prohibido hablar de política. El café y la tostada se lo agradecerán.

A lo que iba: que tiene el censado en Sevilla un abanico de candidaturas para elegir a su alcalde y al gobierno de la ciudad. Junto a los clásicos ya citados cuenta, por ejemplo, con el Partido del Inmigrante en España (Padie). Sí, resulta extraño que lo vote un nacido en la Alfalfa, con pedigrí, y también es muy poco probable que se decante por el Partido Renacimiento y Unión Europea (Prune), cuya meta "es una sociedad donde la riqueza de los principios islámicos sea la directriz". Los utópicos pueden probar con Por Un Mundo Más Justo, que se presentan en su web con un rap más cercano a Viva la Gente que a Public Enemy y se dicen inspirados por Gandhi, el Papa, la Madre Teresa y Félix Rodríguez de la Fuente. En serio. También tiene el cliente/elector a su disposición a Avanzamos Por Ti (con lo cual te puedes quedar quieto y tranquilo donde te plazca). Y los que no se fíen del feminismo asimilado de los partidos convencionales pueden echar mano de Iniciativa Feminista, con seis hombres entre los primeros quince miembros de su lista. Una mujer lidera el último reducto andalucista, Andalucía Por Sí, y los animalistas del Pacma tienen al frente a los mismos que ayer intentaron ser diputados. Aunque para propuesta la del Señor Gañán pilotando la candidatura de Contigo Más (nombre abierto a todo). A los que los anteriores no les convenzan les quedan Actúa, el partido de Llamazares y el ex juez Garzón, con un ambientólogo en primera línea, y los incombustibles falangistas. Ah, y Vox.