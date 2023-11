Milei ganó en Argentina y Perón ha ganado en España. Pedro Sánchez se ha rodeado en el Ejecutivo de cuatro Evitas vicepresidentas del Gobierno. El tiempo de Miley y las miladys. El 20-N hubo dos galas de Operación Triunfo. Una matinal, con 22 ministras y ministros. Y otra nocturna, con 18 concursantes que aspiran a llevarse el cetro de la popularidad. Eso en política también es fundamental. Y tiene su casting para ensamblar y fusionar, un verbo la mar de musical.

El Museo de Bellas Artes acogió hace unos meses una espléndida exposición titulada El poder de las mujeres. Con fondos de la colección de Mariano Moret y algunas guindas de la propia pinacoteca, la muestra se dividía en una serie de epígrafes por su contenido: Heroínas. Pecadoras. Seductoras. Víctimas. El motivo pictórico que más se repetía era el de Judith con la cabeza de Holofernes. El nuevo Gobierno de Sánchez podría incorporar un quinto capítulo al poder de las mujeres: las Perdedoras. Si pierdes, no te preocupes, que la generosidad de tu presidente te compensará con creces. Al fin y al cabo, él tampoco sabe lo que es ganar unas elecciones y como un Gregorio Samsa pasado por Pantagruel cuantos menos votos saca más aliados se saca de su chistera, sea en Elgóibar o en Waterloo. Francine Armengol no sólo perdió las elecciones en las Baleares, sino que su mengua electoral propició que Vox haya entrado en el Ejecutivo insular y en la mesa del Parlamento autonómico. No importa. Como si a Bonello lo hubieran nombrado entrenador del Madrid después del España-Malta, la socialista balear fue aupada a la presidencia del Congreso de los Diputados. Perdió las islas y le regalaron un archipiélago de escaños. Mónica García, cabeza de cartel de Más Madrid en la comunidad homónima en las últimas elecciones autonómicas, fue vapuleada por la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. No pasa nada. Es la nueva ministra de Sanidad. En este equipo, los suplentes tienen la titularidad asegurada. Yolanda Díaz no deja de ser una creación de Ayuso después del “A mí, Sabino, que los arrollo” de Pablo Iglesias cuando nominó a la lideresa de Sumar en su particular 2 de mayo de aquel 4 de mayo.

Los nuevos ministros de Transportes y de Seguridad Social, Óscar Puente y Elma Saiz, perdieron las respectivas elecciones municipales en Valladolid y en Pamplona y en cada Consejo de Ministros podrán liberarse del doloroso trance de estar en la oposición. ¿Hay alguien en este Gobierno que al menos haya empatado con alguien? El Ejecutivo va a cambiar de portavoz. La saliente Isabel Rodríguez, que ocupará otro Ministerio, se salvó con su fichaje por Pedro Sánchez del varapalo histórico del PSOE donde había sido alcaldesa, en Puertollano, donde desde 1979 siempre habían ganado los socialistas. Otra perdedora por delegación recompensada. En el municipio donde el sempiterno presidente anunció las migajas del cine a dos euros los martes para mayores de 65 años. Creo que ayer pusieron Si hoy es martes, esto es Bélgica, un guiño a Puigdemont, vicepresidente en la sombra, con esta parodia del turismo que en 1969 dirigió el norteamericano Mel Stuart.