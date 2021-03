En lo que se ha filtrado del documento que elabora el Ministerio de Sanidad y se hará público esta semana se insiste en que las regiones mantengan los confinamientos perimetrales y se eviten grandes eventos. Sin embargo, los sindicatos UGT y CCOO y las plataformas convocantes de las manifestaciones en Madrid han recurrido ante la Justicia que la Delegación del Gobierno haya prohibido las manifestaciones del 8-M, pese a que la capital presente los peores datos de contagios de la península. La ministra de Igualdad ha llegado a decir que la prohibición "criminaliza" el feminismo. De lo que se deduce que las Fallas -suspendidas-, la Semana Santa -suspensión de las procesiones-, la Feria de Sevilla -suspendida-, el Rocío -suspendido- o los Sanfermines -suspendidos- están también criminalizados.

Esto se parece a una forma de negacionismo feminista. Si las condiciones sanitarias no lo permiten no hay manifestaciones, no se queman ninots, no se procesiona, no se baila en casetas, no se hacen romerías y no se corre delante de los toros. Y punto. La ministra se ha despachado lamentando que haya quienes quieren "negar" a las mujeres "el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos". Y define la prohibición como un "señalamiento a la lucha feminista por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada". ¿Se refiere a los médicos y científicos que desaconsejan a las autoridades las grandes concentraciones? ¿Se refiere a la ministra de Sanidad y a la portavoz del Gobierno? Sólo Miguel Bosé, Victoria Abril y otros negacionistas de postín han ido tan lejos. El feminismo, que representa una actitud moderna y progresista, nunca se ha presentado de forma tan rancia y reaccionaria. Enfrentar como enemigos derechos y salud, reivindicación de una causa justa y ciencia, es propio del más cerrado cerrilismo carpetovetónico.

Parecida situación en Andalucía. El presidente de la Junta afirma que no parece "oportuno" celebrar este año manifestaciones multitudinarias con motivo del 8-M porque hay que evitar "el riesgo de contagio masivo" y la diputada de Adelante Andalucía le acusa de sumarse "a la criminalización del movimiento feminista". Mientras la delegada del mismo Gobierno que prohíbe o desaconseja las manifestaciones, las apoya en Andalucía.