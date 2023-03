Parece que fue ayer. El próximo martes, 14 de marzo, se cumplirán tres años desde que se aprobó el estado de alarma para frenar la pandemia del Covid. Se considera como el día del descubrimiento de la enfermedad por nuestras autoridades, que hasta entonces vivían a lo suyo y habían participado en las manifestaciones del 8-M de 2020, entre otros eventos. A esta enfermedad se le ha puesto la cruz y la raya. Se ha dejado de hablar, están guardadas las mascarillas… Se considera algo del pasado. Y es verdad que ahora sólo un 1% de las personas ingresadas en las UCI sufren Covid, pero también es verdad que en los dos últimos meses han muerto unos 2.000 españoles por este motivo. En total, en los tres años de pandemia, han muerto casi 120.000 personas.

Y no todos eran pobres viejecitos de residencias de ancianos. Incluso había famosos. Por ejemplo, Javier Marías, considerado el único escritor español candidato al Nobel, falleció por una neumonía bilateral según se dijo causada por el Covid, y no en la primera hornada, sino que murió el 11 de septiembre de 2022. Apenas ha pasado medio año. Javier Marías tenía 70 años, y lo normal es que le quedara vida por delante. Al menos, eso pensaba él, cuando publicó en 1998 uno de sus mejores libros, Negra espalda del tiempo, donde escribió con ironía: "Imagino que dentro de cuarenta años todavía habrá alguien que al verme entrar en un salón dirá 'Ahí llega el joven Marías', y cuando los demás se vuelvan se encontrarán con un anciano de ochenta y cinco".

Al joven Marías, como lo llamaban Juan Benet y Francisco Rico, para diferenciarlo de su padre, le faltaron 15 años de vida para cumplir esa profecía que escribió. Javier Marías fue una de las víctimas prestigiosas, aunque murieron más. También hubo famosos (y no famosos) que se salvaron tras ser hospitalizados y pasarlo muy mal.

En estos días se ha sabido que la vacuna española del CSIC todavía no ha sido aprobada por la Agencia Europea. Sobre eso no ha dicho nada Pedro Sánchez. Ni a la gente le importa demasiado, pues a los mayores le han puesto cuatro dosis y ya no se sabe ni la marca. Aunque todavía quedan personas que no se han vacunado, y se han aprovechado de que la pandemia ha ido a menos por la propia inercia.

Los tres años del Covid son uno de los periodos más negros y tristes de la historia contemporánea. Entiendo que intenten olvidarlo. Aunque sería más justo recordar a las víctimas y pedir perdón por los errores.