Tiroteo en Torreblanca, otro asalto en un domicilio del Aljarafe, pinganillos en el Congreso de los Diputados mediante una babelización que ni a pensarla en tiempos de normalidad. Ay la normalidad, cómo se añora por todos esos españoles que no aspiran a mamar de la teta común. Cómo se echa de menos esa normalidad que se erigió en horizonte deseado cuando entonces, cuando nos confinaron y nos obligaron a enmascararnos. La normalidad como rara avis en un tiempo de anormalidad que no parece tener fin y que nos ha metido en un universo de violencia callejera, incluso con lenguaje de balacera y surrealistas comportamientos que tienen su cumbre en esa Torre de Babel en la que un catalán puede hablar en la lengua de Mosén Verdaguer en Madrid, lo que no puede conseguir un español, que es hablar español al norte del Ebro. ¿Normalidad?