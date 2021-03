Objeciones a las obras en la Magdalena

Estábamos en el Baratillo esperando para velar a don Otto y felicité al alcalde por lo bien que ha quedado la calle Becas. Ha sido una rehabilitación de las que mejoran lo anterior, algo que no sucede con la asiduidad deseada. Una calle que sirve para enlazar lo que viene de Jesús del Gran Poder en busca de salir a la ronda histórica por Lumbreras y que ha quedado de dulce. Espero que cuando se haya rematado la faena en la Magdalena tenga motivos más que suficientes para felicitar a nuestro corregidor. Pero no tengo tan claro que haya motivos para el beneplácito, pues por lo pronto a los de mi quinta que vengan al desde el otro lado del río les perjudicará que Tussam no se interne en el centro y se queden en Marqués de Paradas. Es una faena más a los cortitos de movilidad, por lo que por muy bonita que quede la céntrica plaza, el mal a los mayores ya está hecho.