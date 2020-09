Ojalá vuelva la normalidad vieja, la de antes

Duele ver cómo los partidos se celebran a cencerros tapados, con las voces de los futbolistas sustituyendo a la banda sonora del fútbol, los gritos de los hinchas. Y un servidor, curtido en la costumbre inalterable de preferir la grada antes que la sala de estar, ve partidos y partidos con el alma rota por lo que es un sucedáneo sin nada que ver con lo que mamamos desde la cuna. Ya sé que menos que eso es nada, pero no me acostumbro.

Como me suena a muy antinatural que el Sevilla no esté acompañado por miles de sus fieles en la cita más trascendente del curso y de muchos cursos. La distancia entre Sevilla y Budapest se compara con la que separa a la capital magyar de Múnich y nos da una goleada bávara en las gradas del Puskas Stadion, pero esa no es la causa principal, pues ya dio muestras la hinchada sevillista de estar multitudinariamente en todas esas muchas maduras que fueron las finales libradas.

Está el fútbol sobreviviendo a este tipo de pandemia y crujir de dientes viendo cómo tantas y tantas cuestiones se han ido yendo por los sumideros de este tiempo que nos tocó padecer. Fútbol sin gente en la grada es menos fútbol, claro que sí, por lo que habrá que agradecer que en esta final de Supercopa continental se haya abierto algo la mano a fin de que alguien pueda presenciarla in situ. No toda la que debiera, pero menos da una piedra y algo es algo.

Ojalá sea ésta de Budapest la última final con la sordina de un público limitado que no puede suplir lo que significa un estadio lleno con miles de gargantas motorizando a sus respectivos equipos. Una pena que este Bayern-Sevilla en que se pleitea por el reinado de Europa no se dé a plena normalidad y sólo cabe rezarle a todo el santoral para que esto no vuelva a suceder. La distancia juega a favor de los alemanes, pero eso no mete goles, a ver si nunca más una final así...