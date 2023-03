Mi amigo Armas Marcelo estaba a mi lado cuando vio a don Juan Gil en uno de los patios de la Casa de Iberoamérica, donde iba a tener lugar la copa de bienvenida a los participantes e invitados al Congreso de la Lengua de Cádiz. Noté su entusiasmo, ahí están los sabios, Enrique, me dijo. Y se dirigió a donde se encontraban. Poco después me hizo un gesto, que me acercara. Y me lo presentó: Un sabio, un verdaderamente sabio. Y Consuelo Varela, ¿te suena? Otra sabio. Les dijo unas palabras amables, sobre mí, su amigo de 40 años. Hablaron de cuestiones diversas en un clima de gran simpatía y admiración. Cuando Consuelo Varela habló de Colón, recordé que no hacía mucho una gallega de Pontevedra, que conocí, me había dado una tunda con esta cosa de que Colón era gallego. Como era empecinada, me callé, para qué discutir. A ellos les dije que bien podría haber dejado escrito Colón de su nación y más detalles. Entonces me dijeron lo del perejil. Se trataba de un nota marginal escrita por Colón sobre el perejil y sus propiedades diuréticas. En latín. Pero no recordaba Colón cómo se decía perejil en la vieja lengua de Roma, entonces acudió al nombre de perejil en la lengua popular de Génova. Parecía de importancia el empleo de una palabra de la Génova íntima, manuscrita por el Almirante en un margen del folio. A ese nivel de detalle están siendo muchas de las conversaciones, siempre amables, de los asistentes al Congreso de la Lengua que ayer inauguró el Rey Felipe VI, y al que han acudido escritores, profesores, estudiosos, poetas de toda la geografía de la Ñ, una importante representación de los 600 millones de personas que hablamos, soñamos, amamos y hacemos nuestra vida en español. Parece increíble, las vueltas que da la vida. Porque este Congreso no era el de Cádiz, era el de Perú, el de Cádiz lo empezó a remover Fernando Santiago y sería el siguiente, en competencia con Salamanca. Se consiguió y se trabajó con mucho entusiasmo. Para que supiéramos que Colón escribió perejil en el dialecto genovés pues no recordaba su nombre latino. Ha de llegar, pues, a la finalización de estos días, un buen diagnóstico del estado de salud del español en el mundo. Puede que no miremos bien la importancia de este milagro, el milagro de una lengua que nació en Castilla, hija del latín y de la historia, y que se habla en casi todo el mundo. Fue llevada al continente americano en aquellas tres navecillas que habían salido de Palos, al mando de Colón. Ahora se conmemora en Cádiz.