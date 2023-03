Sigo con atención los reportajes de la periodista Ana Sánchez Ameneiro sobre las obras en infraestructuras en Sevilla y de todo lo que aún nos queda por hacer como ciudad y como aglomeración urbana en esa materia, absolutamente vital en la vida actual. Muchos podrán opinar que las obras son una molestia, cierto, y que perjudican a los comercios en las fachadas de las calles limítrofes, más cierto aún. Pero para que quede clara mi opinión al respecto, no solo debemos querer más obras sino que las necesitamos y además con urgencia. Y no solamente obras de infraestructuras públicas para mejorar los movimientos sino también de solares grandes y medianos que responden a la transformación de la propia ciudad, para poder consolidar la población sevillana en alojamientos públicos y privados, en venta y en alquiler. Y todo eso son obras, muchas obras, en una ciudad que tras ciertos momentos de actividad, se aletarga. Y cómo en tantos órdenes de la vida no cambiar es estancarse.

Queremos y necesitamos más obras en la red del Metro, una vez abiertas las de la línea 3, no se puede ni se debe parar. ¿Cuándo llegaremos a la línea 4, que circunvala la ciudad e incorpora todos los terrenos de la Expo 92? Y me parece que la prolongación de la línea 2 de Tussam es buena noticia, porque enlaza los centros de ocio y actividad con la ciudad de los barrios, de norte a sur. Queremos y necesitamos las pasarelas y puentes previstas sobre el río que resuelva la incorporación de la Cartuja como barrio, al que queremos poder ir andando desde el centro de la ciudad. Queremos y necesitamos obras del enlace en transporte público de la Estación de Santa Justa con el Aeropuerto. Y una definitiva solución a la SE 40, que ya da grima seguir mencionándola. Auténtico indicador de nuestro atraso en infraestructuras junto con el Metro.

Queremos y necesitamos obras en el carril bici, para que haya más kilómetros en la ciudad y enlazando con los pueblos. Más y mejor carril bici como los de la Ronda de Capuchinos, quitándolo de la acera y pasando a la calzada. Como se podría hacer en la Palmera, de la que mencionamos el deterioro de la edificación pero no de lo que supone sacrificar una acera a carril bici, justo la de las residencias de estudiantes. Queremos mejoras en redes de saneamiento y abastecimientos que son la clave de todos los desarrollos posteriores como ciudad. Pregunten en Bilbao cómo empezaron las obras que la convirtieron en un modelo, de cambio de ciudad industrial a ciudad de servicios. Años antes del Guggenheim. Por la red de Metro y por el nuevo colector que saneó la ría, olvidando contaminación y pestilencias. Ahora han metido en obras el Museo de Bellas Artes para una definitiva ampliación que lo transformará en el segundo de España al lado del de Valencia. El nuestro hace años que es un buen museo provinciano, eso sí, con una colección excepcional. Pero no nos podemos engañar, es otro indicador de lo que Sevilla puede ser y de lo que de verdad es.