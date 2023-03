Asus señorías les deberían regalar hoy, al final de la sesión, los siete volúmenes de la Historia de España que con dirección de Miguel Artola publicaron Alianza Editorial y Alfaguara. Junto a gigantes de la historiografía como Antonio Domínguez Ortiz, Gonzalo Anes o Miguel Martínez Cuadrado, Ramón Tamames es el autor del libro que cerraba la colección, La República. La era de Franco. Los dos periodos que había conocido el economista. Un niño de la República que conoció la cárcel en el franquismo. El colofón a libros que estudiaban la prehistoria, la Edad Media, los Reyes Católicos, los Austrias, los Borbones y las burguesías revolucionaria y conservadora.

Ramón Tamames es uno de los nombres estelares del libro Notas para unaHistoria del Pensamiento español actual (1939-1973) escrito por Elías Díaz, que me lo dedicó el 2 de octubre de 1978, dos meses y cuatro días antes de la aprobación de la Constitución española. Elías Díaz hablaba con su amigo Francisco Tomás y Valiente por teléfono cuando un etarra asesinó al ex presidente del Tribunal Constitucional de un disparo a bocajarro en su despacho de la Universidad.

En este libro que editó Cuadernos para el Diálogo, una editorial cuyo título sería impensable en este tiempo de monologuistas, Tamames aparece en los sucesos estudiantiles de 1956 que compartió con Dionisio Ridruejo o Javier Pradera; en el relato que hace del contubernio de Múnich de febrero de 1962; en los Cursos de Sociología clausurados en 1965 que supusieron la expulsión de la Universidad de Agustín García Calvo, el profesor Aranguren y Enrique Tierno Galván, de quien sería primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid.

Convirtió en un best-seller el libro Estructura económica de España, por lo que tiene autoridad cuando dice en su regreso al hemiciclo que los fijos discontinuos bautizados por el Gobierno son en realidad "parados disfrazados y subvencionados". Ayer me imaginaba a mi tío Ramón en el Congreso.

Ramón Antequera es del mismo año que Ramón Tamames. Uno es de agosto, otro de noviembre de 1933. Tuvo mucho que ver con mi dedicación al periodismo. Íbamos a su casa a recoger los periódicos usados y antes de venderlos como chatarra les echábamos una ojeada. Y también con mi pasión lectora: todavía conservo el ejemplar de Bruguera de Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne, que por Reyes de 1961 me mandaron mis tíos Ramón y Carmen desde La Mancha al pueblo coruñés donde vivíamos. 1933 fue un año de Ramones.

En 1975 muere Franco, escribe en la cárcel Ramón Tamames su novela Historia de Elio y Agustín Tamames gana la Vuelta Ciclista a España. Ayer ya no estaban Alberti y Pasionaria, compañeros de su grupo en las Cortes Constituyentes. Otro capítulo para su vida. Una vez lo entrevisté y me dijo que oía a Haydn y Mozart cuando escribía. Le comenté que en el contestador de su teléfono sonaba Macaco. Eso es cosa de mi nieto, me dijo. Viéndolo ayer pensé en su nieto, que tendrá unos cuantos, como mi tío Ramón. Tamames dio el pistoletazo de salida cuando corrí el maratón de Madrid en 1979. De Franco a la movida.