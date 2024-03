NUEVO pinchazo en hueso y otro sainete para perjuicio del Sevilla y estupefacción de una clientela que no sale de su asombro. Otra vez, una asamblea futbolística convertida en corrala y el problema mayor estriba en que se tiene plena conciencia de que no será la última. Insulto va y descalificación viene, el espectáculo no debería repetirse, pero eso es algo que cualquiera de los muchos sevillistas que sólo quieren que gane el equipo se teme.

Tiene que ser por vía de urgencia acabar con este tipo corralerías que tanto dañan la imagen del Sevilla. Es un problema que de proseguir hará una metástasis irreversible en las cuadernas de un club que iba como un tiro y que ahora discurre entre tiro y tiro en el propio pie. Demasiados trapos sucios no lavados sino aún más ensuciados en público y lo peor de todo es que este fangal mancha la institución por lo que procede un alto el fuego que devuelva la normalidad.

No puede ser la celebración de una junta cada tres o cuatro meses, aunque la labor de desgaste que plantea el padre puede darle lo que anhela, mayormente si el equipo no corrige la andadura. Y es que el partidito del pasado domingo con el Celta parecía ideal para los intereses del progenitor. Y mientras el equipo no fortalezca la posición de los que están, papá va a salirse con la suya, pues el sevillista no entiende de lealtades perpetuas, sino de que el equipo gane mientras más mejor.

¿Para cuándo se fiará la próxima asamblea? Aunque el talante del ex presidente y hoy aspirante es correoso, la andadura del equipo será fundamental para decir cuándo. Sea como sea, lo deseable sería buscar una salida a este esperpento de que un padre le eche en cara al hijo los años que le pagó el carné del Sevilla. Esto sucede al “eres un mierda” de la última vez, con lo que el cupo de desencuentros está más que colmado. Y en medio de todo, una víctima, el Sevilla.