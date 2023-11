El turismo es de hecho uno de los principales agentes del comercio internacional con fuerte incidencia en países en desarrollo. A más destinos y competencia, más dinamismo del sector. Los resultados del turismo son desde luego significativos y apabullantes como uno de los principales motores económicos. Representa el 9% del Producto Interior Bruto mundial y el 12% del español, con un crecimiento anual previsto del 5,8% en una década, el doble que el crecimiento mundial por todos los conceptos. Cada vez más destinos se incorporan a las posibles opciones, que se manejan desde la mesa o el sofá de cada uno a través de las grandes plataformas de contratación accesibles por internet y sin necesidad de tener que salir de casa. Pero el podio de lugares más deseados para visitar permanece estable: Francia, con París como ciudad y el Louvre como Museo más visitado del mundo; España en segundo lugar con 84 millones de visitantes al año, por el clima, la gastronomía y un patrimonio histórico de altísimo nivel; Estados Unidos con Nueva York, Italia con Florencia en el top particular y Turquía con Estambul como foco indiscutible.

Conocer países, ciudades y culturas nuevas o disfrutar de las más conocidas y deseadas, es una de las formas de ocio más popular y el encanto lo tiene tanto la novedad exótica como el rincón más conocido al que volvemos cada vez que podemos desde nuestra juventud. La gran palanca para ese ocio generalizado han sido sin duda los viajes accesibles a una mayoría de ciudadanos por precio y tiempo. Si planeamos un viaje hoy en día, primero son los billetes de avión, después el hotel y la lista de lugares a visitar, edificios o acontecimientos importantes sociales, artísticos o deportivos, con especial atención a qué comer y beber. Vuelos, hoteles, algo singular que poder contar y gastronomía más un clima que nos alivie de los fríos o los calores. Hace pocas semanas me llamaron la atención unas declaraciones en un periódico balear de Odile Rodríguez de la Fuente, la bióloga hija del gran naturalista y precursor de la atención a la naturaleza, sobre todo a la fauna. En ellas planteaba que había que cambiar nuestro sistema económico y en concreto lanzaba esta frase: “tenemos que parar de hacer accesible viajar hasta la otra parte del mundo por dos duros”. Me sorprendió. Supongo que su explicación sería más detallada y razonada, pero el titular parecía indicar que si queremos más control medioambiental hay que subir los precios de los viajes en avión. No sé si esa es la fórmula para primar un turismo de calidad y no de cantidad, que todo el mundo pide y nadie dice como se hace, pero la verdad es que suena a que solo viajen y visiten el mundo los que se lo puedan pagar. No se preocupen que el Ceo de Ryanair está atento. Supongo que nadie piensa en los grandes trasatlánticos de lujo que llevaban a la alta sociedad en las cubiertas y a los emigrantes en las bodegas. Pero sí parece indicar que las clases medias, mejor que se queden en casa.