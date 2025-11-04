Abascal dixit

Me inquieta Abascal y me inquietan sus voceros, los voceros de Vox. No los merezco. Trato a todo el mundo con educación y cortesía. No existe eso en parte, gran parte de la política española, que es desabrida, borde, destemplada. Muerto Arzallus no se acabó la rabia. Cuando hablan a los micrófonos no se cuidan ni un poquito. Muchos. Rufián y Bendodo, Puente y Belarra, el de Ferrol, muchas parejas de dos se podrían hacer, como carteles de boxeo. Es la ola que ahora se acerca a todas las playas. Bueno, lo abrumador de Mazón (¿se puede ser tan bobo, incompetente, pésimo político y gestor como este hombre que echó a su casa a Chimo Puig?) es la capacidad infinita de aguante, que llegó al límite en el Funeral “laico” por las víctimas de la dana que presidieron los Reyes y organizó Pedro Sánchez. “Mazón, asesino”, le dijeron, y más. Bueno, una vez, una persona, da igual. El coro fue de voces. En presencia de las cámaras de televisión, algunas deseando captarlo para repetirlo y repetirlo, y repetirlo. Y repetirlo. Los toreros y los políticos tienen una piel distinta pero llega un punto. El punto Mazón ha llegado y ha dicho un embarullado me voy del que sólo se entiende bien que se va, pero no ahora, inmediatamente, en fin, esta forma de irse que algunos tienen.

Pero vuelvo al principio, a Abascal diciendo lo que dijo ayer con este motivo. Es como si sintieran asco del PP, no le perdonan que les ganen en todas partes y que si no les votan llegan al poder sus odiosos enemigos de izquierdas. Con dos extremos guerreo, escribió el viejo poeta. Recuerda a los del otro lado, a algunos de la moción de censura. Qué tirria le tienen a los socialistas, uf. Pero Sánchez ha puesto un pegamento fuerte y ahí andan, que se cae el tenderete pero al final sigue en pie. Lo de Vox tiene esto, lo ponen casi imposible y no logran una encuesta favorable, que una cosa es crecer y otra sorpasar al PP. En Extremadura ya han tarifado y en Valencia se fueron del Gobierno, como en Castilla y León. Se van porque no quieren estar pero al revés ya veríamos lo que ocurriría. Por eso cualquier día llega aquí una Meloni y manda parar.

Queda mucho, queda todavía mucho Abascal para el desengaño definitivo, cuando la gente no lo lo aguante ni un poco así. Es que…