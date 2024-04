Amanece abril y las pajarillas se vienen arriba en el caso de que perdurasen, de que anduvieran en un estado de revista que bien debiera ser el natural si no fuese por el inexorable paso del tiempo. El tiempo puede con todo, tanto el cronológico como ese meteorológico que bien que nos hizo la pascua. Llega el mes que quizá tenga más literatura de cuantos componen el año, que, como bien dice Sabina, cuando se echa en falta alguna fase esencial del proceso vital se clama con ese ¿quién me ha quitado el mes de abril? Un nuevo abril en nuestras vidas y tras el sofocón por cada paso perdido en esa avalancha pluvial, la esperanza de que abril no traiga aguas mil, que vaya cómo respondió marzo a tanta rogativa. Amanece abril y, con los pantanos aliviados, a ver si la frustración de la Semana Santa no se repite.